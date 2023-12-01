Мир 01 декабря 2023, 17:03 Лавров раскрыл планы Запада по созданию баз на Черном и Азовском морях Глава МИД России Лавров: США собирались создать военную базу на Черном море IMAGO/PETR STOJANOVSKI/globallookpress

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Запад планировал в условиях Минских соглашений укрепить свои позиции и создать базы на Черном и Азовском морях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

По его словам, США стремились основать военную базу на Черном море, а Великобритания — на Азовском.

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«Если вы представляете карту, это неприемлемо ни при каких обстоятельствах», — указал Лавров.

Он также прокомментировал скорый отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из Северной Македонии. Глава МИД предположил, что они таким образом попытались показать свое намерение изолировать Россию. По мнению Лаврова, представители США и Евросоюза испугались возможности «честного разговора с фактами на руках» в Скопье.

Ранее министр иностранных дел напомнил, что Россия предоставила Западу свои аргументы, на которые никто не возразил. Лавров заявил, что западные элиты поддерживают не ОБСЕ, а НАТО.