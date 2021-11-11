Bloomberg предрек «Аэрофлоту» санкции ЕС из-за Белоруссии

Компании «Аэрофлот» якобы грозят санкции со стороны Евросоюза. Ограничения против авиаперевозчика готовят из-за ситуации на польско-белорусской границе. Их планируют ввести в начале декабря.

Возможные ограничительные меры анонсировало агентство Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников ЕС.

Санкции якобы планируют ввести не только против «Аэрофлота», но и в отношении турецкого перевозчика Turkish Airlines. Компании, полагают в Евросоюзе, перевозят в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока. Потом они пытаются пересечь польскую границу.

Окончательного решения по санкциям, отметили в материале, пока нет. Какими именно будут ограничения, не уточняется.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предположила, что ЕС введет определенные меры против Белоруссии из-за возникшего миграционного кризиса на границе страны с Литвой и Польшей.