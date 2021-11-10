Представили российского МИД оценили перспективы введения санкций ЕС против Минска

На границах Белоруссии с Литвой и Польшей возник миграционный кризис. В связи с этим Евросоюз может ввести против Минска санкции. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщил RT.

«Санкции — это, как мы уже все поняли, излюбленный инструмент политики наших западных партнеров, поэтому данный сценарий в общем реалистичен», — отметила политик.

При этом она подчеркнула, что миграционные проблемы страны ЕС решают не диалогом с Минском. По мнению Захаровой, односторонние санкции в отношении суверенных государств нельзя назвать легитимными. Она отметила, что в трудной ситуации Россия сможет оказать поддержку белорусскому народу.