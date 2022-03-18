Санитарные паспорта отменятся в Италии с 1 мая

Правительство Италии решило отменить санитарные паспорта с 1 мая. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, министр здравоохранения страны Роберто Сперанца рассказал, что с 1 апреля ковид-паспорта будут больше не нужны на улице. С 1 мая их отменят и в помещениях.

Ранее вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что осенью возможен повторный всплеск заболеваемости коронавирусом. Рост заболеваемости, по его мнению, будет наблюдаться сезонно, но только если не появятся новые мутации.