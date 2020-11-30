Санду заявила, что российские войска нужно вывести из Приднестровья

Российские войска захотели вывести из Приднестровья. Избранный президент Молдавии Майя Санду также выступила за замену миротворцев РФ в регионе на гражданскую миссию ОБСЕ.

Санду указала, что в Приднестровье находится Оперативная группа российских войск и боеприпасы. Никаких договоренностей на это со стороны Молдавии нет, процитировал ТАСС слова нового лидера республики.

«Войска должны быть выведены, а оружие — вывезено с территории нашей страны», — озвучила Санду позицию государства.

Она добавила, что опасности вооруженных столкновений давно нет. Соответственно, отпадает необходимость в российских миротворцах.

«Эта [миротворческая] миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ», — заключила Санду.

Ранее Игорь Додон призвал победившую на президентских выборах Майю Санду не отправлять правительство Молдавии в отставку. Он заметил, что кабмин сумел во время кризиса, пандемии и засухи «обеспечить своевременную выплату зарплат и пенсий». Додон также указал на важность корректной передачи власти.