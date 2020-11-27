Додон попросил Санду не распускать правительство Молдавии

«Нынешнее правительство, находясь в очень сложной ситуации, в борьбе с кризисом, пандемией, засухой, сумело обеспечить своевременную выплату зарплат и пенсий. Но не пытайтесь заставить правительство самому подать в отставку», — процитировал Додона сайт «Политика сегодня».

По его словам, важно организовать корректную передачу власти. Действующий президент пояснил, что у него нет планов мешать новому лидеру страны. Он добавил, что готов оказывать поддержку, если это будет необходимо.