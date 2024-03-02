Мир 02 марта 2024, 16:37 Санду указала на шанс воссоединения двух берегов Днестра Санду заявила, что у Кишинева и Тирасполя появился шанс на воссоединение Francisco J. Olmo / Global Look Press

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Начало переговоров Молдавии о вступлении в Евросоюз станет отличной возможностью для объединения двух берегов Днестра ради общего будущего. Об этом на конференции после возложения цветов в память о погибших в Приднестровском конфликте заявила президент Молдавии Майя Санду.

«Молдавия находится на распутье. Решение о начале переговоров по вступлению в ЕС станет для страны историческим шансом, чтобы объединить людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все необходимые усилия для мирного воссоединения страны», — сказала она.

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Санду выразила слова благодарности военным и правоохранителям, которые обеспечивают стабильную обстановку внутри страны.

«Живущим на обоих сторонах Днестра людям совершенно нечего делить. Они ценят свободу и мир», — добавила президент.

В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.