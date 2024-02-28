Мир 28 февраля 2024, 19:05 Приднестровье попросило дипломатической помощи у России Глава МИД Приднестровья заявил об обращении за помощью к России Unsplash

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Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика обратилась за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы обратились с просьбой активизировать политико-дипломатические меры, поскольку Россия является одним из посредников в международном процессе урегулирования в формате 5+2», — пояснил министр.

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Одновременно власти обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу обеспечить права приднестровского народа.

На территории Приднестровья более половины населения — русские и украинцы. Регион добивался выхода из состава Молдавии еще до 1991 года. После распада СССР, когда молдавские власти не смогли решить проблему силовым путем, Приднестровье объявило о своей независимости.

Ране политолог Наталья Харитонова заявил, что зажатое между Украиной и Молдавией Приднестровье оказалось в сложной ситуации. В республике боятся «наведения порядка» военным путем, указала она.