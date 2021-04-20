Санду предложила переименовать молдавский язык в румынский

Президент Молдавии Майя Санду выступила с идеей рассмотреть в парламенте вопрос о том, чтобы переименовать государственный язык с молдавского на румынский. Если предложение будет одобрено, то в конституцию внесут соответствующие поправки.

Санду отметила, что внести поправки в основной закон страны о языке обязывает решение Конституционного суда (КС) от 2017 года. Тем не менее парламент до сих пор не рассмотрел ни одной подобной инициативы.

«Проблема будет решена, мы уже создали программы, чтобы люди могли изучать и использовать румынский язык», — сказала президент. Ее процитировало РИА «Новости».

Политик подчеркнула, что власти сделают все возможное для сохранения в Молдавии украинского и гагаузского языков — это язык нацменьшинств.

Против изменения государственного языка выступил экс-президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он не раз говорил, что молдавский и румынский — два разных языка. Бывший глава государства предлагал вынести вопрос на общенациональный референдум.

Lenta.ru написала, что молдавский является официальным диалектом румынского. Языки очень похожи. Различия между ними есть в лексике, фонетике, литературной нормы.