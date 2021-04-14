Санду пожаловалась, что Зеленский игнорирует ее после инцидента с судьей

Глава Молдавии Майя Санду пожаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не идет с ней на контакт после инцидента с похищением украинского судьи Николая Чауса, сообщило издание Cotidianul.

По словам молдавского лидера, к Зеленскому есть много вопросов. Санду обратила внимание на слухи о том, что к похищению Чауса могли быть причастны украинские спецслужбы. Отмечается, что в настоящее время глава Украины находится в командировке. В следственных органах страны игнорируют любые запросы по поводу судьи, написал сайт «Утро.ру».

По информации СМИ, 5 апреля украинского судью Чауса, который подозревается во взяточничестве, похитили в Кишеневе. Его вывезли обратно на Украину. Санду попросила местное МВД разобраться в произошедшем.

Ранее экс — президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Санду не сможет удержать власть в своих руках и скоро покинет кресло главы государства. Также бывший лидер страны предположил, что часть людей с правыми взглядами начнут процедуру импичмента. Додон заявил, что поддержит их при подобном раскладе.