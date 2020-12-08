Санду отказалась от иностранных гостей на инаугурации

Санду пояснила, что риск заражения коронавирусом очень велик и подвергать риску иностранных дипломатов она не хочет, поэтому приглашения в посольства и лидерам соседних стран она не присылала.

«Есть закон, который предполагает участие депутатов и членов Конституционного суда. Но мы постараемся, чтобы аудитория была как можно меньше, и чтобы контакт между гостями был минимальным», — заявила Санду.

Она отметила, что тем, кому любопытно увидеть ее инаугурацию, смогут посмотреть все в интернете, где будет трансляция.

Инаугурация Майи Санду в должности президента Молдавии пройдет во Дворце Республики 24 декабря.

На прошедших в стране выборах Майя Санду одержала победу во втором туре. Она набрала 57,5% голосов. Ее соперник, действующий президент Молдавии Игорь Додон получил 42,2 голосов.

После избрания Санду в стране началось настоящее противостояние парламента и правительства с главой государства. Большинством голосов депутаты приняли закон, который переводит Службу информации и безопасности из-под управления президента в ведение парламента. Санду назвала это попыткой проигравшего выборы Додона узурпировать власть, так как авторами закона выступила партия Социалистов, поддерживающая действующего лидера страны.