Полномочия Санду в Молдавии официально сократили

Молдавский парламент в финальном чтении принял законопроект о сокращении полномочий Майи Санду. Теперь Служба информации и безопасности перейдет из-под управления президента в ведение парламента.

Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча. Его процитировало РИА «Новости».

Батрынча отметил, что законопроект поддержал 51 депутат из 101.

«Большинство депутатов в первом чтении одобрили передачу Службы информации и безопасности под управление парламента, за утверждение этой инициативы во втором и финальном чтении проголосовал 51 депутат», — заявил Батрынча.

Предложение сократить полномочия Санду внесла Партия социалистов, которая поддерживает Игоря Додона. Избранный президент Майя Санду назвала эту идею попыткой Додона узурпировать власть.

После того, как закон вступит в силу, президент Молдовии не сможет назначать кандидата на пост директора Службы информации и безопасности, а также не будет принимать его присягу. Главу и членов коллегии станут назначать депутаты парламента. Оппозицию это решение возмутило.

Ранее члены оппозиции начали потасовку в парламенте и сорвали выступление министра финансов. Он должен был представить на утверждение в первом чтении законопроект о налогово-бюджетной политике на 2021 год, однако оппозиционеры не пустили его к трибуне. При попытке министра выступить с места, его слова заглушили криками «Позор!».