Мир 24 августа 2023, 23:58 Санду опозорилась при поздравлении украинцев с Днем независимости Санду поздравила украинцев с Днем независимости на фоне перевернутых флагов РИА «Новости»

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Глава Молдавии Майя Санду поздравила украинцев с Днем независимости на фоне перевернутых флагов страны. Кадры с мероприятия опубликовали на сайте Noi.

На фото видно, как позади Санду стоит детский хор. В руках у некоторых ребят перевернутые украинские флаги. Другие дети держат символику Молдавии и Евросоюза.

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Украина отпраздновала «День незалежности» республики в четверг, 24 августа. Как отметила молдавский лидер, независимость подразумевает под собой право граждан определять свое будущее и «строить свою страну такой, какой они ее видят».

«Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине», — процитировало Санду Noi.

Она подчеркнула, что Молдавия смотрит на украинцев с глубочайшим уважением не только как на соседскую республику, но и как на «символ сопротивления и надежды».

Писатель Платон Беседин в колонке для «360» отметил, что сегодняшнее руководство Украины поставило перед собой цель разрушить государство, доведя его до полного упадка. Но придет время, как заверил он, и «правильная» страна возродится.