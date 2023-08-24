Эксклюзив 24 августа 2023, 15:28 (обновлено: 24 августа 2023, 16:28) День независимости: правильная Украина против неправильной Писатель Беседин: рано или поздно правда на Украине восторжествует

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Те люди, которые сегодня управляют Украиной, преследуют цель разрушить страну и довести ее до полнейшего упадка. Однако придет время, когда правда восторжествует и «правильная» страна возродится из пепла, заявил в колонке для «360» писатель Платон Беседин. Далее — прямая речь.

Отказ от фундаментальных основ

Двадцать четвертого августа — так получилось — Украина празднует День независимости. Она называет его «День незалежности». И сегодня по данному поводу будет произнесено много разных слов. Одни скажут об Украине сильной, бросившей вызов России. Другие — позлословят и поиронизируют насчет так называемой независимости.

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Однако любой, кто жил на Украине, кто провел там хотя бы пять-шесть лет, знает, что это была не самая мрачная и бесперспективная страна. Наоборот. Любой, кто пожил там, вспоминает многие вещи с теплотой. И он знает, что для нормальной Украины — правильной — существовали все перспективы идти дальше. Великолепные, на самом деле, перспективы. В Севастополе, где я жил, работала крупнейшая рыболовецкая компания в Европе — раздербанили. В Киеве, куда я приезжал, были мощнейшие конструкторские бюро — уничтожили. Харьков, где я учился на курсах, — тут вообще приговор. Можно продолжать долго. И кто-то сразу возразит: «Но так же было везде по СНГ…».

Но это не так. Вопрос тут не в банальном лихом распиле из 90-х — вопрос в том, что Украина отказалась от фундаментальных основ, которые цементировали страну. Более того, именно они, эти основы, позволяли претендовать стране хоть на что-то.

Потому что иначе Запад рассматривал Украину исключительно как антироссийский плацдарм, как сервильную территорию. Это не я придумал — это сказано у многих западных теоретиков: у Добрянски, Розенберга, Бжезинского.

Но между тем, чтобы стать ученым, инженером, промышленником, аграрием или стать официантом, халдеем, Украина выбрала второе. Убогое. Это сравнение мне видится наиболее точным.

Потому что украинская независимость — это независимость в первую очередь от перспектив, от здравого смысла и, главное, от самой себя.

Путь к деградации

Последнее — наиболее важно. По факту, как говорит молодежь, за 30 лет, чуть больше, Украина прошла чудовищный путь — от космической державы с ядерным оружием и мощнейшей научно-промышленной базой до злачной клоаки, где легализируют наркотики, порнографию, проституцию.

Деградация, как она есть.

Выбор в пользу худших

Так произошло потому, что Украину заставили сделать выбор в пользу не лучших, но худших. В пользу так называемых селюков, которые сбросили всех остальных на свой примитивный, днищенский уровень. Запад выстроил на Украине такую систему, что она отбирала людей наверх исключительно по двум критериям — готовности/умению прислуживать и степени ненависти к России и русскому. Все.

Потому и выбраны были такие герои для новой Украины — Бандера и прочие. Пустые, неадекватные. Мало того, что они одиозные, кровожадные, инфернальные, но еще и, если задуматься, ничего не добившиеся. Они карлики, неудачники, пигмеи — слуги слуг. Так чему они могли научить остальной народ? Только провалу.

Однако я знаю — не верю, а именно знаю: существует правильная Украина. Даже сейчас, в это кровоточащее, вывихнутое, как сустав, время, она по-прежнему существует, держится. И в День независимости, ставшей, к несчастью, зависимостью, болезненной, нервной, я хочу пожелать, чтобы правильная Украина наконец победила неправильную. И мы ей в этом поможем. Да, я хочу, желаю независимости правильной Украины от неправильной. Когда-нибудь такой день обязательно наступит — и мы отметим его.