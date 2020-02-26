Самым старым мужчиной в мире может стать 111-летний британец

Британцу Роберту Уэйтону 29 марта 2020 года исполнится 112 лет, и после смерти старейшего в мире мужчины по версии Книги рекордов Гиннесса Титэцу Ватанабэ, он может получить это звание.

Уэйтона пока не внесли в книгу рекордсменов, но он считается самым старым мужчиной мира с подтвержденной датой рождения, сообщило издание The Telegraph. Он родился в 1908 году, работал инженером и учителем, воспитал двух сыновей, дочь, у него десять внуков и 25 правнуков. Мужчина сейчас живет в доме престарелых.

Год назад он признался Sky News, что прожил так долго потому, что «просто избегал смерти». Мужчины перенес три операции, болел гриппом и малярией, и давно бы умер, если бы не его натура борца. В столь преклонном возрасте ему помогает радоваться жизни любимая работа — он мастерит поделки из дерева. Мужчина также сам ходит за покупками с ходунками, на которых прикреплен знак «Боб 111».

О смерти Титэцу Ватанабэ стало известно 25 февраля. Сейчас в Японии живет самая старая женщина мира 117-летняя Канэ Танака. Дольше всех в мире прожила француженка Жанна Кальман, которая умерла на 123-м году жизни.