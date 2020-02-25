В японской префектуре Ниигата на 113-м году жизни умер самый старый мужчина в мире Титэцу Ватанабэ. Старейшим долгожителем его признала Книга рекордов Гинесса после ухода их жизни Масадзо Нонака, который родился в 1903 году.

Об этом сообщило агентство Kyodo. Самой пожилой женщиной Японии и мира является 117-летняя жительница префектуры Фукуока Канэ Танака.

Покойный Ватанабэ всегда утверждал, что никогда не злится и всегда улыбается. По его мнению, в этих нехитрых правилах кроется секрет его долголетия. Его жена Йоко заявила, что, прожив с ним 50 лет, никогда не видела, чтобы он сердился или повышал голос. Напротив, ее муж всегда заботился о других.