24 декабря 2022, 23:58
Самый богатый премьер-министр Британии оконфузился в разговоре с бездомным
Daily Mail: Премьер Великобритании Сунак посоветовал бездомному открыть свое дело
Конфузом закончилось участие в благотворительной акции премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он навестил приют для бездомных, где раздавал еду постояльцам и посоветовал одному из них попробовать себя в бизнесе. Видео с абсурдным разговором опубликовала газета Daily Mail.
На кадрах британский премьер в фартуке занимается раздачей еды, стоящим в очереди бездомным. Когда к нему подошел мужчина по имени Дин, то он поинтересовался у Сунака, понимает ли он что-либо в экономике?
Реклама
«Это именно то, что я делаю», — ответил премьер и тут же посоветовал собеседнику попробовать себя в бизнесе.
Реклама
На свой совет он получил ответ: «Я бы не возражал. Но сначала мне бы хотелось пережить Рождество».
Дин пояснил, что благотворительная организация сейчас подыскивает ему место в приюте для бездомных, чтобы он насмерть не замерз на улице.
Конфуз Сунака не остался без внимания лейбористов. В социальных сетях они отметили, что британский премьер очень далек от чаяний простых жителей страны, не говоря уже о том, что он не имеет ни малейшего представления, как живут бездомные.
Журналисты напомнили, что ранее Сунак заявлял о необходимости сдерживания инфляции, выступая в замшевых мокасинах Prada за 500 фунтов стерлингов.
По подсчетам газеты The New York Post состояние семьи премьер-министра Великобритании Риши Сунака составляет 845,5 миллиона долларов. Этот капитал сделал его самым богатым членом правительства. При этом состояние короля Карла III не превышает 396 миллионов долларов.
Великобритания
Риши Сунак
Реклама
Реклама