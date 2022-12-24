Мир 24 декабря 2022, 23:58 Самый богатый премьер-министр Британии оконфузился в разговоре с бездомным Daily Mail: Премьер Великобритании Сунак посоветовал бездомному открыть свое дело YouTube

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Конфузом закончилось участие в благотворительной акции премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Он навестил приют для бездомных, где раздавал еду постояльцам и посоветовал одному из них попробовать себя в бизнесе. Видео с абсурдным разговором опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах британский премьер в фартуке занимается раздачей еды, стоящим в очереди бездомным. Когда к нему подошел мужчина по имени Дин, то он поинтересовался у Сунака, понимает ли он что-либо в экономике?

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«Это именно то, что я делаю», — ответил премьер и тут же посоветовал собеседнику попробовать себя в бизнесе.

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На свой совет он получил ответ: «Я бы не возражал. Но сначала мне бы хотелось пережить Рождество».

Дин пояснил, что благотворительная организация сейчас подыскивает ему место в приюте для бездомных, чтобы он насмерть не замерз на улице.

Конфуз Сунака не остался без внимания лейбористов. В социальных сетях они отметили, что британский премьер очень далек от чаяний простых жителей страны, не говоря уже о том, что он не имеет ни малейшего представления, как живут бездомные.

Журналисты напомнили, что ранее Сунак заявлял о необходимости сдерживания инфляции, выступая в замшевых мокасинах Prada за 500 фунтов стерлингов.

По подсчетам газеты The New York Post состояние семьи премьер-министра Великобритании Риши Сунака составляет 845,5 миллиона долларов. Этот капитал сделал его самым богатым членом правительства. При этом состояние короля Карла III не превышает 396 миллионов долларов.