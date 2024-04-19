Мир 19 апреля 2024, 03:19 Самые масштабные в мире выборы начались в Индии В Индии начались 44-дневные парламентские выборы с почти миллиардом избирателей РИА «Новости»

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Самые большие в мире парламентские выборы начались в Индии 19 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование будет проходить 44 дня в семь этапов. В выборах примут участие 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Действие полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента закончится 16 июня, поэтому новых чиновников следует набрать до этого дня. Членов сабхи — Народной палаты — изберут прямым всеобщим тайным голосованием в рамках мажоритарной системы.

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Первый этап голосования будет длиться с 08:00 до 17:00 пятницы, 19 апреля. Во время него в 21 штате и союзной территории выберут 102 членов нового парламента.

Ранее парламентские выборы закончились в Хорватии. Не дождавшись подсчета 100% голосов премьер-министр Андрей Пленкович объявил о победе своей партии — Хорватского демократического содружества.

Также второй тур выборов президента прошел в Словакии. С небольшим преимуществом одержал победу Петер Пеллегрини, которого назвали новым союзником России в Европе.