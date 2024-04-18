Мир 18 апреля 2024, 08:19 Хорватское демократическое содружество объявило о победе на парламентских выборах Премьер Хорватии Пленкович объявил о победе ХДС на парламентских выборах РИА «Новости»

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В Хорватии завершились парламентские выборы. Не дождавшись подсчета 100% голосов, премьер-министр Андрей Пленкович во время выступления в штаб-квартире объявил о победе своей партии — Хорватского демократического содружества, сообщило РИА «Новости».

«Разрешите в конце этой ночи выборов прежде всего поблагодарить всех наших избирателей. <…> Важно то, что ХДС в третий раз подряд убедительно победило на парламентских выборах», — сказал он.

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Избирком Хорватии опубликовал результаты подсчета 94,42% голосов. Явка достигла 61,9% при 3,7 миллиона избирателей. ХДС получит 60 из 151 мандата, Социал-демократическая партия — 42 места. «Отечественное движение» и «Мост» претендуют на 14 и 11 мест в парламенте, «Можем» — на 10. Два кресла достанутся депутатам от «Независимой платформы Север», одно — представителю Fokus.

Второй тур президентских выборов прошел в Словакии. С небольшим преимуществом победил Петер Пеллегрини, которого назвали новым европейским союзником России.