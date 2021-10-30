«Самые благородные и щедрые»: Норкин оценил газовую помощь России другим странам

Россия является щедрой и благородной страной, которая помогает с поставками газа другим государствам. Такое мнение выразил телеведущий Андрей Норкин.

«Мы самые благородные и щедрые. Не себе в ущерб, конечно же. Свои хранилища мы должны сначала заполнить, насколько я понимаю, перед тем, как мы помогать начнем. Насколько я правильно [президента России Владимира] Путина понимаю», — процитировало Норкина РИА ФАН.

Ведущий добавил, что иногда размышляет о том, что подобные действия России являются неправильными. Такая помощь развращает того, кто ее получает. Но Норкин отметил, что его так воспитали.

О помощи России другим странам ведущий высказался в пресс-клубе «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот». На мероприятии обсуждались не только поставки газа, но и вопросы, связанные с ростом стоимости энергоносителей.

Ранее президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в европейских хранилищах. При этом он подчеркнул, что сначала необходимо завершить закачку голубого топлива в подземные резервуары страны.