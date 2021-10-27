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    27 октября 2021, 19:17

    «Газпром» повысит объем газа в европейских хранилищах

    Президент Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в европейских хранилищах

    Александра Ломейко

    «Газпром» начнет повышать объем газа в европейских хранилищах после закачки голубого топлива в подземные резервуары России. Поручение компании дал президент РФ Владимир Путин.

    «Газпром» повысит объем газа в европейских хранилищах

    Работы будут вестись в плановом режиме, уточнило РИА «Новости». Закачка в европейские хранилища должна начаться на второй неделе ноября.

    «После того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе», — обратился российский лидер к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, подразумевая резервуары в Австрии и Германии.

    Путин подчеркнул, что такой шаг позволит «надежно, стабильно, ритмично» выполнять РФ обязательства по заключенным контрактам. Они подразумевают снабжение европейских партеров голубым топливом в осенне-зимний период.

    «Это, <…> кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом», — обратил внимание президент.

    Ранее «Газпром», писал сайт RT, предлагал Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС в обмен на скидку на газ.