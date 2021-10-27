«Газпром» повысит объем газа в европейских хранилищах

«Газпром» начнет повышать объем газа в европейских хранилищах после закачки голубого топлива в подземные резервуары России. Поручение компании дал президент РФ Владимир Путин.

Работы будут вестись в плановом режиме, уточнило РИА «Новости». Закачка в европейские хранилища должна начаться на второй неделе ноября.

«После того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8 ноября или 8 ноября начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе», — обратился российский лидер к главе «Газпрома» Алексею Миллеру, подразумевая резервуары в Австрии и Германии.

Путин подчеркнул, что такой шаг позволит «надежно, стабильно, ритмично» выполнять РФ обязательства по заключенным контрактам. Они подразумевают снабжение европейских партеров голубым топливом в осенне-зимний период.

«Это, <…> кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию, более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европе в целом», — обратил внимание президент.

Ранее «Газпром», писал сайт RT, предлагал Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС в обмен на скидку на газ.