Мир 15 сентября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber Samsung может вернуться в Россию до конца года — СМИ «Известия»: Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года Pxhere.com

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Samsung может вернуться в Россию. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Поставки и продажи техники могут возобновиться уже в октябре.

Возвращение южнокорейской компании на российский рынок до конца 2022 года допустили источник издания, близкий к корпорации, и два информатора в ретейле. Samsung не заинтересован в сером импорте своей техники, отметил представитель одного из интернет-магазинов. У компании есть планы восстановить официальные поставки, пояснил он.

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Еще один источник указал на то, что на российском сайте Samsung появились смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, которые вышли недавно.

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В самой компании изданию сказали, что не комментируют информацию о возможном возвращении на российский рынок.

Но, как заметили эксперты, возвращаясь, Samsung нужно будет заново пытаться занять свое место на рынке. В августе, к примеру, доля смартфонов южнокорейского бренда в продажах сократились до 9%. Это при том, что всего год назад она составляла 30%.

Россияне сочли уход компании IKEA самой значимой потерей среди покинувших отечественный рынок иностранных компаний. Сожаления по этому поводу выразили 27,2% респондентов. Об уходе с российского рынка компании Samsung сожалеют 23,8%.

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