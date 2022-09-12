Россияне назвали уход IKEA самой большой потерей среди западных брендов | 360°

Общество 12 сентября 2022, 08:55 Поделиться Telegram

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Viber Россияне назвали уход IKEA самой большой потерей среди западных брендов Webbankir: 27,2% россиян назвали уход IKEA из РФ значимой потерей РИА «Новости»

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Жители России считают уход компании IKEA самой значимой потерей среди покинувших отечественный рынок иностранных компаний. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного онлайн-платформой Webbankir, написал ТАСС.

Сожаление по поводу ухода IKEA выразили 27,2% респондентов. Среди остальных популярных западных брендов, покинувших Россию из-за событий на Украине, россияне отдали предпочтение брендам Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%).

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По поводу ухода ретелейра одежды H&M жалеют 14,9% участников опроса, а об уходе сети ресторанов быстрого питания McDonald’s сожалеют 8,9% опрошенных.

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При этом 44,1% респондентов заявили, что не сожалеют об уходе каких-либо иностранных брендов из России.

Свыше 83% опрошенных признались, что не испытывают проблем в связи с уходом иностранных компаний, а 77% респондентов сообщили, что начали чаще покупать отечественные товары.

Ранее президент Союза российских байеров Елена Бугранова выразила мнение, что покинувшие отечественный рынок иностранные компании в скором времени вернутся под новыми именами.

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