Мир 30 марта 2024, 05:52 «Самоубийство для Европы». Во Франции призвали демилитаризовать Украину Французский политик Дюпон-Эньян призвал к демилитаризации Украины ради мира Pixabay

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Лидер французской партии правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал демилитаризовать Украину, чтобы наступил мир. Об этом он заявил в интервью радиостанции Europe 1.

«Мир возможен, если произойдет демилитаризация Украины, если НАТО не будет расширяться дальше. И если Запад своим маленьким мозгом осознает, что этот конфликт — самоубийство для Европы», — заявил французский политик.

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По его словам, если Европа не изменит свои приоритеты, то просто исчезнет «из-за абсурдного конфликта на Украине». Политик отметил, что эта ситуация выгодна Китаю, развязывает руки исламистам на юге и делает европейцев экономически зависимыми от США.

Он добавил, что французские власти также негативно бы отреагировали, если бы увидели российские или китайские базы в Монако или Валлонии с направленными на Париж ракетами.

По мнению политика, у европейских лидеров нет исторического видения, а ведь пора взглянуть на реальные угрозы и прекратить противостояние двух славянских православных народов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон напомнил французскому руководству про «урок, который усвоил Наполеон», рискнувший вторгнуться в Россию. Если Франция отправит на Украину своих военных, обратно они уже не вернутся.