Самолеты ВС РФ доставили более 70 тонн гумпомощи для украинцев

Самолеты Ил-76 ВКС РФ доставили более 70 тонн гуманитарной помощи в Гомель. Оттуда ее направят в украинские населенные пункты, сообщила «Звезда» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Груз доставлен из города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа России. Сбор провели местные жители, в том числе предприниматели, сотрудники госучреждений. В мероприятиях активно участвовали волонтеры. Всего открылось 40 пунктов сбора гумпомощи.

В ближайшее время груз распределят по гуманитарным колоннам и доставят в Киевскую и Черниговскую область.

Накануне колонна Минобороны РФ в сопровождении бронеавтомобилей доставила более семи тонн гуманитарной помощи в населенный пункт неподалеку от Чернигова. Там живут более 700 человек, в основном пожилые люди и дети.