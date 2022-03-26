Российские военнослужащие доставили 7 тонн гумпомощи под Чернигов

Колонна Минобороны РФ в сопровождении бронеавтомобилей доставила более семи тонн гуманитарной помощи в населенный пункт неподалеку от Чернигова, сообщил телеканал «Звезда». В населенном пункте живут 700 человек, в основном пожилые люди и дети.

По данным Минобороны РФ, Россия продолжает расширять географию оказания гуманитарной помощи жителям Черниговской области. Каждый день российские военнослужащие выезжают в новые населенные пункты.

Кроме того, с начала спецоперации более 600 гуманитарных акций прошло в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях.

Сбор гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик активно идет в Московской области. К примеру, недавно штаб по сбору гумпомощи беженцам организовали в Дубне. Туда привозят еду, воду и соки, одежду, предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, чистящие и моющие средства, электротовары и многое другое. Все это отправляют в Ростовскую область.