США предупредили, что будут перехватывать российские самолеты в своем небе

Федеральное авиационное управление (FAA) США заявило, что при нарушении запрета на использование воздушного пространства страны российские самолеты будут перехватывать. Экипажи ждут задержание и допрос.

FAA уже распространило уведомление о вероятности подобных инцидентов, уточнило РИА «Новости». В нем говорится о перехвате пилотов и других членов экипажа. Их могут задержать и допросить сотрудники правоохранительных органов или служб безопасности.

В американское небо пустят только перевозчиков, принимающих участие в одобренных авиационными властями США гуманитарных операциях. Исключение сделают и для бортов, которые следуют с дипломатическими целями.

Соединенные Штаты закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов 2 марта в связи с происходящим на Украине. Меру эксперты назвали усилением давления на Россию и попыткой создать «социальную турбулентность» в российском обществе.