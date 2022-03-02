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    02 марта 2022, 20:13

    США предупредили, что будут перехватывать российские самолеты в своем небе

    FAA: российские самолеты могут перехватить при нарушении запрета на полеты в небе над США

    Александра Ломейко

    Федеральное авиационное управление (FAA) США заявило, что при нарушении запрета на использование воздушного пространства страны российские самолеты будут перехватывать. Экипажи ждут задержание и допрос.

    FAA уже распространило уведомление о вероятности подобных инцидентов, уточнило РИА «Новости». В нем говорится о перехвате пилотов и других членов экипажа. Их могут задержать и допросить сотрудники правоохранительных органов или служб безопасности.

    В американское небо пустят только перевозчиков, принимающих участие в одобренных авиационными властями США гуманитарных операциях. Исключение сделают и для бортов, которые следуют с дипломатическими целями.

    Соединенные Штаты закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов 2 марта в связи с происходящим на Украине. Меру эксперты назвали усилением давления на Россию и попыткой создать «социальную турбулентность» в российском обществе.