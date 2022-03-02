Озвучена цель закрытия воздушного пространства США для самолетов России

Закрытие США воздушного пространства для всех российских самолетов говорит о введении экономических санкций, чтобы создать еще больше неудобста для людей. Таким мнением с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, подобные меры лишь создадут неудобства для людей.

«Закрытие неба — это введение экономических санкций… Что перекрыть воздух, что перекрыть море — это создаст неудобство для людей», — сообщил эксперт.

Соединенные Штаты, по его словам, намереваются создать «социальную турбулентность» в российском обществе. Ограничения нацелены на усиление давления на Россию, заключил аналитик.