Самолеты Елизаветы II распродадут в Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II останется без личных самолетов. Авиапарк решили распродать в связи с сокращением военных расходов. Теперь ее величество будет летать на борту премьер-министра Бориса Джонсона.

«Авиалайнеры, которые использовались королевской семьей с 1980-х годов, будут выведены из эксплуатации в следующем году в целях экономии денег, в результате чего королева впервые за время своего правления останется без персонального самолета», — сообщило издание Daily Mail.

Распродать самолеты решили из-за сокращения оборонных расходов. Королевскую семью обслуживали четыре региональных борта BAE-146, а также вертолет AW-109. Последнее воздушное судно Елизавета II продолжит использовать. Кроме того, королева будет летать на самолете, предназначающимся для премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Ранее повара Елизаветы II поделились рецептом ее любимых блинов. Они рассказали, что среди обычных ингредиентов есть один особенный. Кулинары посоветовали добавить в тесто масло, которое предварительно нужно прогреть на сковороде до орехового цвета.