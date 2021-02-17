Повара королевы поделились рецептом любимых блинов Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II каждый день съедает что-то сладкое во время послеобеденного чаепития. Повара поделились рецептом блинов из меню королевы. При этом в нем есть одна хитрость.

Видео со всем процессом приготовления появился в Twitter королевской семьи. Публикацию рецепта одного из любимых лакомств королевы решили приурочить к Международному дню блина, который празднуется 16 февраля.

Для приготовления блинов необходимо взять: 125 граммов муки, 30 граммов сахара, щепотку соли, два средних яйца, 1,5 яичных желтка, 250 миллилитров молока и 40 граммов масла. Последний ингредиент повара советуют подготовить по-особенному. Масло необходимо прогревать на сковороде, чтобы из него выпарилась вся жидкость. В итоге масло станет орехового цвета и предаст блинам аромат.

Чтобы сделать тесто, необходимо смешать с яйцами соль, муку и сахар, а затем добавить молоко. В самом конце к тесту нужно добавить заранее приготовленное масло.

Повара королевы поделились также тремя способами подачи блинов. Они советуют положить на тарелку с десертом лимоны и посыпать все сахаром. Еще блины можно подать с джемом и ягодами или же использовать в качестве начинки ветчину, лук-порей и сыр.