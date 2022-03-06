Минобороны РФ предупредило Румынию о последствиях укрытия военной авиации Украины

Россия расценит как вмешательство предоставление другими странами аэродромов для военной авиации Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что российской стороне известно о боевых самолетах Украины, отправившихся в Румынию и другие страны.

«Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил может расцениваться как вовлечение данных государств в конфликт», — заявил Конашенков.

В ходе брифинга генерал заявил, что за последние два дня Воздушно-космические силы России уничтожили 11 боевых самолетов и два вертолета, а также поразили ударом высокоточного оружия военный аэродром в Виннице? пишет «Политика сегодня».

По словам Конашенкова, Украина практически полностью потеряла всю боеспособную авиацию.