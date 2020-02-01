Самолет выкатился за пределы ВПП в Иране из-за сломанного колеса

В Иране самолет авиакомпании Iran Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в городе Керманшах. По предварительным данным, у лайнера сломалось переднее колесо.

ЧП произошло с Airbus-319 авиакомпании Iran Air, выполнявшим рейс из Тегерана в Керманшах, передает агентство Mehr. Лайнер совершил посадку в аэропорту около 06:00 (05:30 по московскому времени).

«Около 06:00 сегодня по причине дефекта переднего колеса самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — объявил представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джаафар Заде.

В самолете находились 102 пассажира и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.