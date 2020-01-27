Самолет сел посреди города и перекрыл дорогу. Видео

Пассажирский самолет выкатился на улицу, когда шел на посадку в одном из городов Ирана. В этот момент на борту находились более 130 человек.

Boeing авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на городскую улицу. Это произошло при посадке в аэропорту иранского города Бендер-Махшехр, сообщил сайт агентства IRNА. Самолет прилетел из Тегерана.

По предварительным сведениям, на борту находились 135 человек. Всем им удалось покинуть самолет. В результате ЧП никто не пострадал.

По словам генерального директора аэропорта Мохаммада Реза Резаи, эксперты назвали предварительную причину случившегося. Авария произошла из-за позднего захода лайнера на посадку. В итоге самолет выкатился за пределы полосы. Борт оказался на городской улице за пределами ВПП и аэропорта.

Судя по видео, лайнер застыл посреди улицы без шасси, «на брюхе». Подломились стойки при посадке, или шасси изначально не удалось выпустить, не сообщается.

Пассажиры покинули борт, не дожидаясь трапов. Им помогли очевидцы произошедшего. Люди помогали друг другу и стремились как можно скорее отойти от самолета.