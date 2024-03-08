Мир 08 марта 2024, 04:47 Самолет потерял колесо при взлете в Сан-Франциско В США у самолета Boeing 777 выпала шина при вылете из аэропорта Сан-Франциско Freepik

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Самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию во время взлета потерял шину. Из-за этого воздушному судну пришлось быстро приземлится в Лос-Анджелесе. Об этом рассказали журналисты телеканала NBC Los Angeles.

Очевидцы засняли видео с земли. На нем видно, как у самолета выпадает шина и летит вниз. На борту находились 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре летчика.

«У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», — сообщили в воздушной гавани после происшествия.

Как заявили в пожарной службе Лос-Анджелеса, самолет перенаправили в этот город после сообщения о ЧП. В итоге он благополучно сел в аэропорту, пострадавших нет. Упавшую шину нашли в воздушной гавани Сан-Франциско. Она повредила несколько машин.

Ранее в самолет Air Canada попала молния в тот момент, когда он вылетал из города Ванкувера в Канаде. Очевидцы засняли случившееся на видео.