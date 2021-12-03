Самолет с сыном министра обороны разбился в Сальвадоре

Самолет ВВС Baron 55 Beechcraft разбился в Сальвадоре. Все находившиеся на борту люди погибли, в том числе сын министра обороны.

О крушении самолета сообщили на странице Минобороны Сальвадора в Twitter. В ведомстве сообщили, что воздушное судно потерпело крушение в береговой зоне. На борту находился лейтенант Херардо Мерино, сын министра обороны Мерино Монроя.

В Сети появились кадры поисковой операции на месте крушения.

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что сын министра обороны погиб. С ним на борту были двое пилотов, они тоже умерли. Их тела обнаружили среди обломков самолета. Спасательной операцией руководил лично министр обороны.

Самолет ВВС Сальвадора упал во время операции по поиску яхты, пропавшей в море два дня назад. На ней находились два пассажира.

Ранее в аэропорту Челябинска самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. При посадке лайнер Bombardier выкатился за пределы ВПП на 25 метров. На борту находились 35 человек, никто не пострадал.