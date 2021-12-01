Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Челябинске

Самолет, приземлившийся в аэропорту Челябинска, при совершении посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

ЧП произошло 1 декабря в 02:32 по местному времени (00:32 по московскому времени). Во время приземления самолет выкатился за пределы полосы примерно на 25 метров. Лайнер Bombardier выполнял Казань — Челябинск, он принадлежит компании UVT Aero.

В самолете находились 35 человек, 32 из которых были пассажирами. Никто не пострадал, сам самолет также не получил видимых повреждений.

Из-за происшествия челябинский аэровокзал временно отказался от приема входящих рейсов. Сейчас следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте начали проверку по факту случившегося. Они установят все причины и обстоятельства произошедшего.