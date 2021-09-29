Мужчину с крупной партией наркотиков задержали под Кировом

Сотрудники ДПС задержали мужчину, который перевозил с собой крупную партию наркотиков. Это случилось на федеральной трассе «Вятка» недалеко от Кирова, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу УМВД по Кировской области.

По сообщению ведомства, у него было обнаружено 498 граммов наркосодержащего вещества. Такая партия может быть разбита на одну тысячу разовых доз.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Сейчас он находится под стражей. Приблизительный срок наказания по этому обвинению составляет около 20 лет тюремного заключения.