Мир 05 марта 2024, 07:49 Самолет рухнул возле шоссе на востоке США Одномоторный самолет разбился в Западном Нэшвилле штата Теннесси David Poller/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

В американском штате Теннесси разбился небольшой самолет. Он рухнул возле шоссе, несколько человек погибли. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, сообщил телеканал News Channel 5.

Вечером 4 марта в Западном Нэшвилле разбился одномоторный самолет. Крушение произошло возле автомагистрали I-40 за магазином Costco и съездом на Шарлотт Пайк. Планер разлетелся на части и загорелся, здания и проезжавшие мимо машины не пострадали. Пожарная служба потушила огонь и собрала обломки.

Реклама

«Мы опечалены потерей нескольких человек, находившихся на борту, но мы гордимся работой, которую все делают, чтобы стабилизировать ситуацию и убедиться, что не было дополнительных жертв», — сказала офицер по связям с общественностью пожарной службы Кендра Лоуни.

По одной из версий, у самолета возникли проблемы с двигателем и питанием. Федеральное управление гражданской авиации совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте начали расследование. Ведомства не уточнили, кто именно находился на борту воздушного судна.

На Карибах разбился частный самолет. Погибли пилот и три пассажира, в том числе дети.