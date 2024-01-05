05 января 2024, 18:43
Частный самолет разбился на Карибах
Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета на Карибах
Четыре человека, включая пассажира-американца с двумя детьми и пилота, погибли в результате крушения частного самолета на Карибах. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции государства Сент-Винсент и Гренадины в Facebook*.
Самолет вылетел в четверг из аэропорта Бекия, однако сразу после подъема в воздух рухнул в океан. На борту находились 51-летний гражданина США и его дочери 10 и 12 лет, а также пилот — владелец борта.
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Сразу после авиакатастрофы на помощь поспешили местные дайверы и рыбаки, но спасти никого не удалось. Полицейские начали расследование причин ЧП.
Ранее крушение самолета произошло в федеральной земле Гессен в Германии. Легкий одномоторный борт выполнял полет в рамках миссии бундесвера, но рухнул с высоты около 600 метров, погибли два человека.
*Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.
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