Мир 05 января 2024, 18:43 Частный самолет разбился на Карибах Четыре человека погибли в результате крушения частного самолета на Карибах

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Четыре человека, включая пассажира-американца с двумя детьми и пилота, погибли в результате крушения частного самолета на Карибах. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции государства Сент-Винсент и Гренадины в Facebook*.

Самолет вылетел в четверг из аэропорта Бекия, однако сразу после подъема в воздух рухнул в океан. На борту находились 51-летний гражданина США и его дочери 10 и 12 лет, а также пилот — владелец борта.

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Сразу после авиакатастрофы на помощь поспешили местные дайверы и рыбаки, но спасти никого не удалось. Полицейские начали расследование причин ЧП.

Ранее крушение самолета произошло в федеральной земле Гессен в Германии. Легкий одномоторный борт выполнял полет в рамках миссии бундесвера, но рухнул с высоты около 600 метров, погибли два человека.

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