Самолет пронес георгиевскую ленту в небе над Калифорнией. Видео

Над калифорнийским городом Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой. Одноименную акцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организовали общественники.

Видео, на котором запечатлен несущий ленту самолет, опубликовало посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

Памятную акцию «Георгиевская ленточка» организовало общество «Русская молодежь Америки».

Сан-Диего принял воздушную эстафету от Чикаго и Далласа. В День Победы 9 мая ленточку пронесут в небе над центральными районами Нью-Йорка.

Пока Россия готовится праздновать 75-летний юбилей Победы, в Пентагоне решили представить свою версию происходившего во время Второй мировой войны. В презентации американского военного ведомства Советскому Союзу досталась второстепенная роль.