Очевидец рассказал о зараженном коронавирусом мужчине в Пулково

Одного из пассажиров сняли с рейса в петербургском Пулково из-за подозрения на коронавирус. Прилетевшего из Китая мужчину отправили в больницу на скорой, рассказал «360» очевидец.

По его словам, с самолета сняли гражданина Китая. В доказательство читатель «360» приложил фото. По его словам, снимки сделаны в Пулково. Там видна карета скорой помощи, а также медики в специальной одежде и накрытая защитой каталка.

Пассажира рейса Шанхай — Петербург госпитализируют из Пулково в инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердили власти. «На данный момент пациент следует в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Подробности буду известны после результатов анализов», — сообщили «Интерфаксу» в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.

Это уже не первый подобный случай с туристами из Китая. Утром 22 января с рейса в международном аэропорту Хабаровска также сняли одного пассажира. Сотрудники санитарных служб заподозрили, что он заражен вирусом. Мужчину отправили на обследование в больницу, но диагноз не подтвердился.

По последним данным, в мире новым коронавирусом заражены 440 человек. Заболевание уже привело к смерти девяти человек.