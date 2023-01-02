Мир 02 января 2023, 15:25 Самолет казахстанской компании попал в зону турбулентности Air Astana: семь пассажиров пострадали после попадания самолета в зону турбулентности Unsplash

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Семь пассажиров казахстанской авиакомпании Air Astana получили травмы после попадания самолета в зону турбулентности. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Лайнер выполнял рейс из Ташкента в Алма-Ату, во время полета он угодил в зону турбулентности.

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«Семь пассажиров, по предварительной информации, получили травмы», — подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

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Экипаж лайнера оперативно оказал первую врачебную помощь пассажирам. Пилоты сообщили о происшествии в аэропорт, бригады скорой помощи встретили пострадавших. Борт благополучно приземлился в Алма-Ате в 16:45 по местному времени (13:45 по Москве).

«Уполномоченные органы проведут расследование происшествия», — добавили в Air Astana.

Индонезийский Boeing 737-500 9 января 2021 года пропал с радаров спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты в Понтиана. Позднее стало известно, что он рухнул в Яванском море. На борту были 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Метеоролог Дэни Сэптиади объяснял, что трагедия могла произойти из-за возникшей зоны турбулентности.