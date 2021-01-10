«Согласно спутниковым данным, в 14:40 в радиусе 15 километров от Ченкаренга (район на западе Джакарты — прим. ред.) были дождевые облака с температурой у верхней границы -70 градусов. Это указывает на высокую нестабильность, самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через нее», — заявил Сэптиади.

По его словам, во время взлета самолета сверкали молнии. В такую грозу пилоты могли столкнуться с проблемой определения бокового ветра из-за того, что он постоянно менял свое направление.

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров через несколько минут после вылета из Джакарты в Понтианак 9 января. Позже стало известно, что он упал в Яванское море. На борту лайнера были 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа.

Водолазы нашли место падения самолета на следующий день: его обломки лежат на глубине 23 метра. Черные ящики разбившегося Boeing уже достали из воды.