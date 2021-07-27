Самолет «Белавиа» столкнулся с трапом в Минске

Рейс авиакомпании «Белавиа» задержали в аэропорту белорусской столице. Это случилось из-за того, что лайнер столкнулся с телескопическим трапом. Об этом сообщил «Sputnik Беларусь» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

ЧП произошло, когда Boeing 737-800 буксировали для полета в Хургаду. В результате столкновения самолет повредил законцовку крыла (винглет).

По расписанию вылет должен был состояться в 02:25, но из-за случившегося его отложили. Пассажиров разместили в зоне ожидания, им дали питание и воду.

В итоге отдыхающие вылетели из Минска в Хургаду резервным бортом в 06:52. Авиакомпания извинилась за вынужденную задержку. Все причины ЧП, в частности действия водителя буксировщика, изучит специальная комиссия.

Это второе происшествие с самолетами перевозчика с начала недели. В понедельник самолет «Белавиа», выполнявший рейс Минск — Анталья, подал сигнал бедствия. В итоге он совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Позже стало известно, что на Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.