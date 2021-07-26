Самолет «Белавиа» экстренно сел в Домодедово

Самолет «Белавиа», выполнявший рейс из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. По сообщению от источника «360», у борта отказал один двигатель.

По предварительным данным, на борту Boeing 737 находятся 197 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет подал сигнал тревоги во время полета над Белгородской областью. Изначально экипаж запрашивал экстренную посадку в аэропорту Воронежа. Но после резко сменил курс и направился в московский Домодедово.

Причиной стала нештатная ситуация на борту. Источник «360» сообщил, что о возможной неисправности сигнализировал датчик масла. Правый двигатель самолета отказал. В итоге борт шел на посадку на одном левом двигателе.

Самолет сел в Домодедово в 14:45, согласно данным Flightradar.

Представители «Белавиа» пока не комментировали произошедшее.

Экипаж воздушного судна подал сигнал тревоги примерно через час после вылета из Минска.

По сообщению от источника ТАСС, посадка прошла в штатно. Самолет, который поначалу направлялся в Воронеж, сменил курс на Москву для выработки топлива.