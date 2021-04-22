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    22 апреля 2021, 23:19

    «Самого сильного человека мира» избрали депутатом Рады

    Анастасия Кукова

    Кандидат от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, завоевавший титул «Самый сильный человек мира», был официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламенте Ивано-Франковской области. Об этом в Twitter сообщила Гражданская сеть «Опора».

    «Самого сильного человека мира» избрали депутатом Рады

    «Василий Вирастюк официально избран народным депутатом. ЦИК установила результаты выборов в округе № 87 и признала кандидата от партии „Слуга народа“ Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей», — сказано в сообщении.

    Довыборы в Верховную раду были назначены в Донецкой и Ивано-Франковской областях из-за ухода двух депутатов на должность мэров. Василия Вирастюк с начала 2000-х занимался силовым многоборьем. В 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком Земли.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов.