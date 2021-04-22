«Самого сильного человека мира» избрали депутатом Рады

Кандидат от президентской партии «Слуга народа» Василий Вирастюк, завоевавший титул «Самый сильный человек мира», был официально признан Центральной избирательной комиссией победителем на довыборах в парламенте Ивано-Франковской области. Об этом в Twitter сообщила Гражданская сеть «Опора».

«Василий Вирастюк официально избран народным депутатом. ЦИК установила результаты выборов в округе № 87 и признала кандидата от партии „Слуга народа“ Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей», — сказано в сообщении.

Довыборы в Верховную раду были назначены в Донецкой и Ивано-Франковской областях из-за ухода двух депутатов на должность мэров. Василия Вирастюк с начала 2000-х занимался силовым многоборьем. В 2004 и 2007 годах был признан сильнейшим человеком Земли.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий в случае обострения ситуации в Донбассе за сутки мобилизовать резервистов.