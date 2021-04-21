Зеленский подписал закон о срочном призыве резервистов при обострении ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который в случае обострения ситуации в Донбассе позволит мобилизовать резервистов в течение суток.

Новый закон предусматривает появление на Украине нового вида военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

Согласно закону, при обострении ситуации в Донбассе военные комиссариаты будут преобразованы в территориальные центры комплектации и социальной поддержки. Также будет вестись воинский учет резервистов, который позволит в течение 24 часов их мобилизовать. Реестр будут формировать с помощью автоматизированной телекоммуникационной системы «Оберег».

Верховная рада Украины приняла закон в конце марта. После подписания Владимиром Зеленским новая норма вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести переговоры в Донбассе. Он заявил, что встреча может состояться «в любой точке, где идет война».