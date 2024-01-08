Мир 08 января 2024, 16:56 «Самое сложное нас еще ждет». Франция примет жесткие меры экономии Глава Минфина Франции Ле Мэр заявил, что самые сложные времена еще впереди Unsplash

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Восстановление государственной финансовой системы Франции потребует жестких мер экономии. Такое заявление сделал глава Минфина страны Брюно Ле Мэр. Его обращение транслировали в официальном аккаунте министерства экономики и финансов в соцсети X.

Ле Мэр напомнил французам, что им предстоит сэкономить еще 12 миллиардов евро в 2025 году. И это минимальная сумма.

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«Надо называть вещи своими именами: в плане государственных финансов самое сложное нас еще ждет», — подчеркнул глава Минфина.

Режим жесткой экономии в стране ввели для сокращения колоссального внешнего долга. Власти уже заявили о прекращении тарифных субсидий из-за взлета цен на энергоносители. В ближайшее время они выступят с новыми предложениями.

Однако глава партии «Патриоты» Флориан Филипо уверен, что французскую экономику восстановит отмена антироссийских санкций. Он отметил, что в стране уже случился «резкий крах производства», это нужно срочно исправлять. По его словам, ограничения против России убивают Францию взрывом цен на энергоносители.

Россия же, вопреки всем ограничениям, успешно завершила 2023 год. Страна продемонстрировала устойчивое развитие экономики, у государства появились новые союзники на мировой арене, а лидерство президента Владимира Путина только усилилось.