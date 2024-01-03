Мир 03 января 2024, 02:18 «Год Путина». Во Франции отметили успехи России Le Parisien назвала 2023-й «годом Путина» из-за его успехов на всех «фронтах» РИА «Новости»

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Россия успешно завершила 2023 год — это и лидерство на поле боя, и устойчивая экономика, и появление новых союзников на мировой арене, а также популярность российского лидера внутри страны. Как написала французская газета Le Parisien, его смело можно назвать «годом Путина».

Издание отметило, что, по словам одного из бывших российских дипломатов, президент РФ Владимир Путин никогда не был так популярен, поэтому участие в весенних президентских выборах для него станет простой формальностью.

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Он якобы победит уже в первом туре, ведь под его руководством страна уже одержала победу на всех фронтах. Здесь имеются в виду и экономическое развитие, и обход западных санкций, и переориентация торговли, несмотря на попытки Запада ее обрушить и сокрушить.

«2023 года закончился для Путина на самой высокой ноте, время на его стороне», — отметило в заключение французское издание.

Ранее бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил, что итоги специальной военной операции на Украине предрешены и победа российской армии неизбежна.