10 марта 2024, 09:39
«Самое худшее». Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его жена была мужчиной
Daily Mai: Макрон впервые ответил на слухи о гендере его жены Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на сплетни о том, будто его жена Брижит родилась мужчиной. Как сообщило издание Daily Mail, политик признался — это его беспокоит, но все слухи о возлюбленной назвал атаками женоненавистников.
«Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», — заявил глава Франции.
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Он добавил, что женщинам приходится мириться с подобными выпадами от людей с предубеждениями. Макрон разгневан и разочарован из-за постоянных спекуляций о 70-летней Бриджит Макрон, на которой он женился в 2007 году.
Президент выступил с речью в Международный женский день в пятницу, после того как вписал гарантированное право на аборт в конституцию Франции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.
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