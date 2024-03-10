Мир 10 марта 2024, 09:39 «Самое худшее». Макрон впервые прокомментировал слухи о том, что его жена была мужчиной Daily Mai: Макрон впервые ответил на слухи о гендере его жены Брижит Frank Hoermann/SVEN SIMON/globallookpress

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Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на сплетни о том, будто его жена Брижит родилась мужчиной. Как сообщило издание Daily Mail, политик признался — это его беспокоит, но все слухи о возлюбленной назвал атаками женоненавистников.

«Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии. Люди в конце концов верят им и беспокоят вас, даже ваших близких», — заявил глава Франции.

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Он добавил, что женщинам приходится мириться с подобными выпадами от людей с предубеждениями. Макрон разгневан и разочарован из-за постоянных спекуляций о 70-летней Бриджит Макрон, на которой он женился в 2007 году.

Президент выступил с речью в Международный женский день в пятницу, после того как вписал гарантированное право на аборт в конституцию Франции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.